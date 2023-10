Ukrayna səfiri: "Azərbaycan qısa müddətdə işğaldan azad edilmiş Füzuliyə yenidən həyat gətirdi"

"Azərbaycan qısa müddətdə işğaldan azad edilmiş Füzuliyə yenidən həyat gətirdi".

"Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski “X” hesabında yazıb.

"Bu gün Füzuli Şəhəri Günü qeyd olunur. Azərbaycan qısa müddətdə işğaldan azad edilmiş şəhərə yenidən həyat gətirdi. İnfrastruktur, sosial obyektlər tikilir. Bu, yerli əhalinin geri qayıtmasına imkan yaradır. İnanıram ki, Ukrayna xalqı da işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıda biləcək", - diplomat qeyd edib.