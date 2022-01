ÜGT və Azərbaycan qarşılıqlı əməkdaşlığı müzakirə edib

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) Baş katibi Kunio Mikuriya ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazir tviter səhifəsində yazıb.

“Çox maraqlı və əhatəli dialoq baş tutdu. Biz ÜGT və Azərbaycan arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı müzakirə etdik. Kunio Mikuriyanı Azərbaycan Prezidenti tərəfindən “Dostluq” ordeni ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edirik”, - nazir sosial şəbəkədə bildirib.