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Türkiyənin vitse-prezidenti Xocalı soyqırımının qurbanlarını anıb

Türkiyənin vitse-prezidenti Xocalı soyqırımının qurbanlarını anıb “Xocalıda 30 il öncə baş verən vəhşət hələ də ürəklərimizi dağlamağa davam edir”
Xarici siyasət
26 Fevral , 2022 12:20
Türkiyənin vitse-prezidenti Xocalı soyqırımının qurbanlarını anıb

“Xocalıda 30 il öncə baş verən vəhşət hələ də ürəklərimizi dağlamağa davam edir”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay tviterdə yazıb.

“Erməni zülmündə həyatını itirən qardaş-bacılarımızı rəhmətlə anıram. Ruhları şad olsun. Unutmadıq, unutmayacağıq”, - siyasətçi vurğulayıb.

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İngilis versiyası Turkish Vice-President commemorates Khojaly genocide victims 

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