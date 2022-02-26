Türkiyənin vitse-prezidenti Xocalı soyqırımının qurbanlarını anıb

“Xocalıda 30 il öncə baş verən vəhşət hələ də ürəklərimizi dağlamağa davam edir”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay tviterdə yazıb.

“Erməni zülmündə həyatını itirən qardaş-bacılarımızı rəhmətlə anıram. Ruhları şad olsun. Unutmadıq, unutmayacağıq”, - siyasətçi vurğulayıb.