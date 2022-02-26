Türkiyənin vitse-prezidenti Xocalı soyqırımının qurbanlarını anıb

“Xocalıda 30 il öncə baş verən vəhşət hələ də ürəklərimizi dağlamağa davam edir”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay tviterdə yazıb.
“Erməni zülmündə həyatını itirən qardaş-bacılarımızı rəhmətlə anıram. Ruhları şad olsun. Unutmadıq, unutmayacağıq”, - siyasətçi vurğulayıb.
— Fuat Oktay (@fuatoktay)
#Hocalı'da 30 yıl önce yaşanan vahşet hala yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor.
Ermeni zulmünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.
Unutmadık, unutmayacağız!
pic.twitter.com/ftI1ZdTKdB February 26, 2022