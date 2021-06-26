Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tvitterdəki səhifəsində 26 iyun – Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Azərbaycan türkü qardaşlarımızın hüzur və təhlükəsizliyi üçün qəhrəman və fədakarcasına xidmət çəkən, “Tək Vətən Hərəkatı” ilə Qarabağdakı öz torpaqlarını işğaldan azad edərək bizi sevincə boğan güclü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bu xüsusi gününü təbrik edir, hörmətlə salamlayırıq”.