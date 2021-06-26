Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

“Azərbaycan türkü qardaşlarımızın hüzur və təhlükəsizliyi üçün qəhrəman və fədakarcasına xidmət çəkən, “Tək Vətən Hərəkatı” ilə Qarabağdakı öz torpaqlarını işğaldan azad edərək bizi sevincə boğan güclü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bu xüsusi gününü təbrik edir, hörmətlə salamlayırıq”.
Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan, Tek Vatan Harekâtı ile Karabağ’daki öz topraklarını işgalden kurtararak bizleri sevince boğan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bu özel gününü kutluyor, saygıyla selamlıyoruz. pic.twitter.com/ohNAnUt61G