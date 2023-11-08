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Türkiyəli nazir: “Azərbaycanın Zəfər bayramı Qarabağ torpaqlarının azadlığının simvoludur”

Türkiyəli nazir: “Azərbaycanın Zəfər bayramı Qarabağ torpaqlarının azadlığının simvoludur” “Azərbaycanın Zəfər bayramı Qarabağ torpaqlarının azadlığının simvoludur”.
Xarici siyasət
8 Noyabr , 2023 10:08
Türkiyəli nazir: “Azərbaycanın Zəfər bayramı Qarabağ torpaqlarının azadlığının simvoludur”

“Azərbaycanın Zəfər bayramı Qarabağ torpaqlarının azadlığının simvoludur”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu “X” hesabında yazıb.

O, Azərbaycan dövləti və xalqını təbrik edib:

“Bu gün münasibətilə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Can Azərbaycan ürəyimizin yarısıdır. Qardaşlığımız daimi olsun”, - nazir bildirib.

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