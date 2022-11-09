Türkiyənin XİN başçısı Azərbaycan xalqını təbrik edib

"Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz".

"Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz".

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviterdə yazıb.

O, 9 noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

"Şanlı bayrağın daim dalğalansın, ay və ulduzun vətənin üzərində daim parıldasın. Can Azərbaycanın Dövlət Bayraq Günü mübarək olsun", - paylaşımda bildirilib.