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Türkiyənin XİN başçısı Azərbaycan xalqını təbrik edib

Türkiyənin XİN başçısı Azərbaycan xalqını təbrik edib "Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz".
Xarici siyasət
9 Noyabr , 2022 13:41
Türkiyənin XİN başçısı Azərbaycan xalqını təbrik edib

"Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz".

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviterdə yazıb.

O, 9 noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

"Şanlı bayrağın daim dalğalansın, ay və ulduzun vətənin üzərində daim parıldasın. Can Azərbaycanın Dövlət Bayraq Günü mübarək olsun", - paylaşımda bildirilib.

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