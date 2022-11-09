Türkiyənin XİN başçısı Azərbaycan xalqını təbrik edib

"Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz".
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviterdə yazıb.
O, 9 noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.
"Şanlı bayrağın daim dalğalansın, ay və ulduzun vətənin üzərində daim parıldasın. Can Azərbaycanın Dövlət Bayraq Günü mübarək olsun", - paylaşımda bildirilib.
"Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez."— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu)
Şanlı bayrağın ilelebet dalgalansın; hilal ve yıldızın vatanın üzerinde daima parlasın!
Can
#Azerbaycan’ın Devlet Bayrak Günü kutlu olsun! #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/rCqqJ4BFRE November 9, 2022