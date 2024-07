TDT XİN başçılarının iclası yekunlaşıb, sənədlər hazırlanıb

Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Şuşada keçirilən Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası yekunlaşıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın baş katibi Kubanıçbek Omuraliyev “X”də yazıb.

“Xarici işlər nazirlərimiz müzakirə üçün əsas mövzuları yekunlaşdırdılar və dövlət başçılarımızın təsdiq edib imzalaması üçün mühüm sənədlər hazırladılar”, - o bildirib.