Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Novruz bayramı münasibətilə türk dünyasını təbrik edib.

“Report” xəbərinə görə, təşkilat bununla bağlı “X” hesabında paylaşım edib.

"Türk dünyasının yüzillərdir əhəmiyyətli ortaq mədəni irsi, yazın gəlişini simvolizə edən Novruz bayramı münasibəti ilə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu bayram bütün dünyada sülhə, qardaşlığa, birliyə, həmrəyliyə yol açsın", - paylaşımda qeyd edilib.