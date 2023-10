TDT Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) 18 oktyabr- Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə qurumun “X” hesabında yazılıb.

“Üzv dövlətimiz Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 32-ci ildönümü münasibətilə qardaş Azərbaycan hökumətinə və xalqına ürəkdən təbriklərimizi çatdırırıq”, - paylaşımda bildirilib.