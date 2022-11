Türk Dövlətləri Təşkilatı Azərbaycanı Bayraq Günü ilə bağlı təbrik edib

Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını və hökumətini təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın tviter hesabında paylaşım olunub.

"Qardaş Azərbaycan xalqını və Azərbaycan hökumətini Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik", - paylaşımda qeyd edilib.