Şimali Kipr Azərbaycanı təbrik edib

Şimali Kipr Türk Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 18 oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə qurumun “X” hesabında yazılıb.

“Can Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Gününü ürəkdən təbrik edir, Azərbaycan dövlətinə və azərbaycanlı qardaşlarımıza rifah arzulayırıq”, - paylaşımda bildirilib.