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Şimali Kipr Azərbaycanı təbrik edib

Şimali Kipr Azərbaycanı təbrik edib Şimali Kiprin Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyun- Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
Xarici siyasət
15 İyun , 2023 11:07
Şimali Kipr Azərbaycanı təbrik edib

Şimali Kiprin Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə qurumun tviterində paylaşım edilib.

“Milli Qurtuluş Gününü ən səmimi arzularımızla təbrik edir, dost və qardaş Azərbaycan xalqına rifah arzulayırıq”, - paylaşımda bildirilib.

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