Şimali Kipr Azərbaycanı təbrik edib

Şimali Kiprin Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə qurumun tviterində paylaşım edilib.
“Milli Qurtuluş Gününü ən səmimi arzularımızla təbrik edir, dost və qardaş Azərbaycan xalqına rifah arzulayırıq”, - paylaşımda bildirilib.
— Dışişleri Bakanlığı (@KKTC_Disisleri)
#Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar, dost ve kardeş Azerbaycan halkına refah ve esenlikler dileriz. pic.twitter.com/8mxGejGE8o June 15, 2023