Səfir Xocalı faciəsini türkiyəli şairin şeiri ilə anıb

“26 fevral 1992-ci ildə ermənilərin qətlə yetirdikləri Xocalı soyqırmı qurbanlarını hörmət və rəhmətlə yad edirik”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə yazıb.
O, türkiyəli şair Abdurrahim Karakoçun Xocalı faciəsi ilə bağlı şeirini də paylaşıb:
"“Bahtına ağlayan Azeri kızı
Sen Karabağ dersin,
ben karayazı Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı
Sanma ki dertlerin azı bizdedir Sizdeki yaranın özü bizdedir…
‘Gel gardaş’ diyorsun gelecek yol yok
Şehitler kabrine koyacak gül yok
Çilesiz saat yok,kavgasız yıl yok
Kurşunlar sizdedir,sızı bizdedir
Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun
Umdukları gibi bitmez bu oyun
Mazlumun ekmeği,tuzu bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir!”
26 Şubat 1992’de ermeniler tarafından katledilen— Cahit Bağcı (@cahitbagci)
#HocalıKatliamıkurbanlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
“Bahtına ağlayan Azeri kızı⁰Sen Karabağ dersin,ben karayazı⁰Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı⁰Sanma ki dertlerin azı bizdedir⁰Sizdeki yaranın özü bizdedir…”+
pic.twitter.com/RUP5Lr0Rja February 26, 2023