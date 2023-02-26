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Səfir Xocalı faciəsini türkiyəli şairin şeiri ilə anıb

Səfir Xocalı faciəsini türkiyəli şairin şeiri ilə anıb “26 fevral 1992-ci ildə ermənilərin qətl etdikləri Xocalı soyqırmı qurbanlarını hörmət və rəhmətlə yad edirik”.
Xarici siyasət
26 Fevral , 2023 11:19
Səfir Xocalı faciəsini türkiyəli şairin şeiri ilə anıb

“26 fevral 1992-ci ildə ermənilərin qətlə yetirdikləri Xocalı soyqırmı qurbanlarını hörmət və rəhmətlə yad edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə yazıb.

O, türkiyəli şair Abdurrahim Karakoçun Xocalı faciəsi ilə bağlı şeirini də paylaşıb:


"“Bahtına ağlayan Azeri kızı

Sen Karabağ dersin,

ben karayazı Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı

Sanma ki dertlerin azı bizdedir Sizdeki yaranın özü bizdedir…

‘Gel gardaş’ diyorsun gelecek yol yok

Şehitler kabrine koyacak gül yok

Çilesiz saat yok,kavgasız yıl yok

Kurşunlar sizdedir,sızı bizdedir

Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun

Umdukları gibi bitmez bu oyun

Mazlumun ekmeği,tuzu bizdedir

Sizdeki yaranın özü bizdedir!”

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Rus versiyası Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта

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