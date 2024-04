Azərbaycanın Cənubi Koreyadakı səfiri Ramin Həsənov Koreya Qabaqcıl Elm və Texnologiya İnstitutunda təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X"də yazıb.

"İT və mühəndislik sahələrində dünyanın ən yüksək səviyyəli universitetlərindən biri olan KAIST-də təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə interaktiv görüş keçirdik", - deyə diplomat qeyd edib.