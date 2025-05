Pakistan Azərbaycanın davamlı dəstəyini çox yüksək qiymətləndirir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin "X"də yazıb.

"Hindistanın günahsız mülki şəxslərə qarşı hücumu qarşısında Azərbaycanın Pakistana davamlı dəstəyini çox yüksək qiymətləndiririk. Pakistan və Azərbaycan qardaş olaraq daim birlikdə olacaqlar!",- diplomat qeyd edib.