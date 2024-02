Səfir: "Ermənistanın hərbi cinayətlərinin qarşısının alınmaması bu ölkənin cəzasızlıq hissinə təkan verir"

Beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanın hərbi cinayətlərinin qarşısını ala bilməməsi bu ölkənin cəzasızlıq hissinə təkan verməkdən başqa bir işə yaramır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev "X"də yazıb.

O vurğulayıb ki, Ermənistanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə daxil olmasının Ermənistan ordusunun 600-dən çox mülki azərbaycanlını qətlə yetirdiyi Xocalıda yeni kütləvi məzarlığın açılması ilə eyni vaxta düşməsi olduqca simvolikdir.