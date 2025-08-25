Haqqımızda

Azərbaycan və Banqladeş arasında qarşılıqlı olaraq səfirliklərin açılmasına hazırlıq gedir

Azərbaycan və Banqladeş arasında qarşılıqlı olaraq səfirliklərin açılmasına hazırlıq gedir Azərbaycan və Banqladeşdə qarşılıqlı olaraq səfirliklər açılması üçün hazırlıqlarımız davam edir.
Xarici siyasət
25 avqust 2025 10:09
Azərbaycan və Banqladeş arasında qarşılıqlı olaraq səfirliklərin açılmasına hazırlıq gedir

Azərbaycan və Banqladeşdə qarşılıqlı olaraq səfirliklər açılması üçün hazırlıqlarımız davam edir.

Bu sözləri “Report”un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Banqladeşin Ankarada iqamətgahı olan Azərbaycan üzrə qeyri-rezident səfiri Amanul Haq bildirib.

Səfir deyib ki, Banqladeş ilə Azərbaycan arasında müvafiq sahələr üzrə əlaqələr üçün məsləhətləşmələr mərhələsi artıq başa çatıb:

“Biz iki ölkə olaraq siyasi, iqtisadi, ticarət, maliyyə, səfirlik və digər bu kimi mövzuların müzakirəsini bitirdik. Danışıqlar Banqladeş və Azərbaycan Xarici İşlər nazirlərinin müavinlərinin iştirakı ilə baş tutub”.

Diplomat nəticədə sadalanan sahələr üzrə müqavilələr imzalandığını da qeyd edib:

”Bundan sonra isə bu müqavilələri həyata keçirmək üçün fəaliyyətlərə başlamalıyıq. Ümid edirəm ki, bu proseslər yaxın vaxtda həyata keçiriləcək. O cümlədən, ölkələrimizdə qarşılıqlı olaraq səfirliklərin açılması məsələsi də reallaşacaq”.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Amanul Haq: Azerbaijan and Bangladesh prepare for reciprocal embassy openings
Rus versiyası Аманул Хак: Азербайджан и Бангладеш готовятся к взаимному открытию посольств

Eksklüziv xəbərlər

Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır"
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi