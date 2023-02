Səfir: "Azərbaycan-İsrail strateji tərəfdaşlığını inkişaf etdiririk"

Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Xəzər İbrahim İsrailin bu ölkədəki səfiri Mixael Hersoqla görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bunu azərbaycanlı diplomat tviterdə yazıb.

“Dərin müdrikliyin və peşəkarlığın təcəssümü olan səfir Hersoqla görüşdən böyük şərəf və məmnunluq hissi keçirdim. Dünyada mövcud təhdid və dəyişikliklərin fonunda biz Azərbaycan-İsrail strateji tərəfdaşlığını və həqiqi dostluğunu inkişaf etdiririk”, - o bildirib.