Rəhman Mustafayev: Fransa milli televiziyası Pyer de Kubertenin çağırışını eşitməmiş kimi görünür
Rəhman Mustafayev: Fransa milli televiziyası Pyer de Kubertenin çağırışını eşitməmiş kimi görünürFransa milli televiziyası müasir oyunların banisinin Pyer de Kubertenin çağırışını eşitməmiş kimi görünür.
Fransa milli televiziyası müasir oyunların banisi Pyer de Kubertenin çağırışını eşitməmiş kimi görünür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev paylaşım edib.
"Pyer de Kubertenin xəyalı idi ki, idman siyasəti, münaqişələri susdursun, Olimpiya məşəli parlasın. Lakin Fransa milli televiziyası müasir oyunların banisinin çağırışını eşitməmiş kimi görünür", - o bildirib.
Qeyd edək ki, Pyer de Kuberten Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin banisidir və müasir Olimpiya Oyunlarının atası sayılır.
#Paris2024 C’était le rêve de Pierre de Coubertin, que le sport fasse taire la politique et les conflits qu’elle engendre, le temps que brille la flamme olympique. Mais la télévision nationale française semble ne pas avoir entendu l’appel de l’inventeur des Jeux modernes ️…