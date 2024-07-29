Rəhman Mustafayev: Fransa milli televiziyası Pyer de Kubertenin çağırışını eşitməmiş kimi görünür

Fransa milli televiziyası müasir oyunların banisinin Pyer de Kubertenin çağırışını eşitməmiş kimi görünür.

Fransa milli televiziyası müasir oyunların banisi Pyer de Kubertenin çağırışını eşitməmiş kimi görünür.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev paylaşım edib.

"Pyer de Kubertenin xəyalı idi ki, idman siyasəti, münaqişələri susdursun, Olimpiya məşəli parlasın. Lakin Fransa milli televiziyası müasir oyunların banisinin çağırışını eşitməmiş kimi görünür", - o bildirib.

Qeyd edək ki, Pyer de Kuberten Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin banisidir və müasir Olimpiya Oyunlarının atası sayılır.