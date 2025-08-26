Haqqımızda

Prezidentin nümayəndəsi: Vaşinqtonda Azərbaycanın Naxçıvanla maneəsiz əlaqəsi üçün mühüm razılıq əldə olunub

Prezidentin nümayəndəsi: Vaşinqtonda razılşamalar nəticəsində Azərbaycanın Naxçıvanla maneəsiz əlaqənin qurulması üçün mühüm razılıq əldə olunub
Xarici siyasət
26 avqust 2025 16:09
Prezidentin nümayəndəsi: Vaşinqtonda Azərbaycanın Naxçıvanla maneəsiz əlaqəsi üçün mühüm razılıq əldə olunub

Vaşinqton səfəri zamanı əldə olunan razılşamalar nəticəsində Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqənin qurulması üçün mühüm razılıq əldə olunub.

"Report" xəbər verir ki, bunu Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Nazirlər Kabinetində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunan xüsusi iclasda çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvanın quru sərhədinin olmaması səbəbindən müəyyən çətinliklər var idi:

“Dövlət başçısının siyasəti ilə Naxçıvan yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Muxtar Respublikada sosial,iqtisadi, elm, mədəniyyət və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirilir”.

İngilis versiyası Presidential rep: Key deal reached on unimpeded link between mainland Azerbaijan and Nakhchivan
Rus versiyası Фуад Наджафли: Вашингтонские договоренности обеспечивают беспрепятственную связь с Нахчываном

