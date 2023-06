Prezidentin köməkçisi İsrail Knessetinin komitə sədri ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İsrail Knessetinin Xarici İşlər və Müdafiə Komitəsinin sədri Yuli Edelşteyn və Knesset üzvü Ram Ben Barala görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik tviter səhifəsində bildirib.

Corc Dik görüşün səmimi və məhsuldar keçdiyini, ikitərəfli və regional məsələlərin müzakirə edildiyini vurğulayıb.