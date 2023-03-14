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Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin Berlində təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB

Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin Berlində təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Berlində Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer ilə təkbətək görüşü başlayıb.
Xarici siyasət
14 Mart , 2023 14:24
Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin Berlində təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB

Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Berlində Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer ilə təkbətək görüşü olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

14.05

Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Berlində Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer ilə təkbətək görüşü başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb.

Dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər.

Prezident İlham Əliyev Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazıb.

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Rus versiyası FotoВ Берлине началась встреча президентов Азербайджана и Германии
İngilis versiyası FotoOne-on-one meeting between Azerbaijani and German presidents kicks off in Berlin

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