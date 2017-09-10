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    Prezident İlham Əliyev Astanada İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb

    Astanada İƏT-in elm və texnologiya üzrə birinci Sammiti keçirilir

    Bakı. 10 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Həsən Ruhani Astanada görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, sentyabrın 10-da Astanada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin görüşü olub.

    Qeyd edək ki, Qazaxıstanın paytaxtı Astanada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) elm və texnologiya üzrə birinci Sammiti keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sammitdə iştirak edir.

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