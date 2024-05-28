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Polşa səfirliyi Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Polşa səfirliyi Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib Polşa səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
28 May , 2024 10:03
Polşa səfirliyi Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Polşa səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

“Azərbaycanın Milli Bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və ən xoş arzularını bildirir. Müstəqillik gününüz mübarək!”, - paylaşımda qeyd edilib.

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Rus versiyası Посольство Польши поздравило Азербайджан с Днем независимости

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