Polşa səfirliyi Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Polşa səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

“Azərbaycanın Milli Bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və ən xoş arzularını bildirir. Müstəqillik gününüz mübarək!”, - paylaşımda qeyd edilib.