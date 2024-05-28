Polşa səfirliyi Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Polşa səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
“Azərbaycanın Milli Bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və ən xoş arzularını bildirir. Müstəqillik gününüz mübarək!”, - paylaşımda qeyd edilib.
On the occasion of the National Holiday of the Republic of Azerbaijan - Independence Day, the Embassy of the Republic of Poland in Baku wishes peace, prosperity and all the best to the people of Azerbaijan. Happy Independence Day! pic.twitter.com/VtmUbLar9P