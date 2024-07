Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycan "Olimpiya Evi"nin açılışı olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva “X” sosial şəbəkəsində bildirib.

“Rahat atmosfer, xoş insanlar, ləzzətli milli mətbəx və əla musiqi”, - səfir qeyd edib.

Qeyd edək ki, Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları iyulun 26-dan avqustun 11-dək davam edəcək.