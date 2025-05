Pakistanın səfiri: Dünya ictimaiyyətinin Hindistanın təhlükəli müharibə təbliğatına qarşı birləşməsi vacibdir

Dünya ictimaiyyətinin Hindistanın təhlükəli müharibə təbliğatına qarşı birləşməsi vacibdir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin "X"də yazıb.

"Biz sülh uğrunda çıxış edən bütün səsləri qiymətləndirir və alqışlayırıq. Dünya ictimaiyyətinin Hindistanın təhlükəli müharibə təbliğatını və qanunsuz işğal etdiyi Cammu və Kəşmirdə mülki şəxslərə qarşı davam edən vəhşilikləri pisləməkdə birləşməsi vacibdir", - deyə diplomat qeyd edib.