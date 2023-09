Pakistanda 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilir

Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin “X” hesabında paylaşım edilib.

Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə “Vətən müharibəsi tarixi - Şəxsiyyət faktoru” adlı kitabın təqdimatı da olacaq.