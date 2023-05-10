Pakistan səfirliyi: “Heydər Əliyev irsi Azərbaycanı tərəqqi yolu ilə inkişaf etdirir”
Pakistan səfirliyi: “Heydər Əliyev irsi Azərbaycanı tərəqqi yolu ilə inkişaf etdirir”Pakistan hökuməti və xalqı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə qardaş Azərbaycan xalqını təbrik edir.
Pakistan hökuməti və xalqı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə qardaş Azərbaycan xalqını təbrik edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.
“Qoy Ümummilli Liderin irsi bundan sonra Azərbaycanı tərəqqi və inkişaf yolu ilə aparmaqda davam etsin”, - paylaşımda deyilir.
Government & people of Pakistan extend warmest wishes to the people of brotherly Azerbaijan on 100th Anniversary of National Leader Heydar Aliyev. May the legacy of National Leader continue to guide Azerbaijan on path of prosperity and development. @PkPublicDiplo@AzerbaijanMFApic.twitter.com/G5Z1sC4ZcX
— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) May 10, 2023