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Pakistan səfirliyi: “Heydər Əliyev irsi Azərbaycanı tərəqqi yolu ilə inkişaf etdirir”

Pakistan səfirliyi: “Heydər Əliyev irsi Azərbaycanı tərəqqi yolu ilə inkişaf etdirir” Pakistan hökuməti və xalqı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə qardaş Azərbaycan xalqını təbrik edir.
Xarici siyasət
10 May , 2023 10:06
Pakistan səfirliyi: “Heydər Əliyev irsi Azərbaycanı tərəqqi yolu ilə inkişaf etdirir”

Pakistan hökuməti və xalqı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə qardaş Azərbaycan xalqını təbrik edir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Qoy Ümummilli Liderin irsi bundan sonra Azərbaycanı tərəqqi və inkişaf yolu ilə aparmaqda davam etsin”, - paylaşımda deyilir.

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