Özbəkistan XİN Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyi Prezident Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycana dövlət səfəri ilə bağlı “X”də paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, paylaşımda yazılıb:

“Prezident Şavkat Mirziyoyev Bakıya dövlət səfərinə gedib. Bu gün yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır, bu görüşlərdə xalqımızın liderləri ölkələr arasında əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər”.

Qeyd edək ki, Ş. Mirziyoyev Azərbaycanda səfərdədir.