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Olaf Şolts: Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını dəstəkləməyə hazırdır

Olaf Şolts: Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını dəstəkləməyə hazırdır Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını dəstəkləməyə hazırdır.
Xarici siyasət
17 Fevral , 2024 15:49
Olaf Şolts: Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını dəstəkləməyə hazırdır

Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını dəstəkləməyə hazırdır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Kansleri Olaf Şolts “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

“Almaniya və Avropa Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqlarına hər cür dəstəyi verməyə hazırdır. Mən bunu hər iki ölkə ilə aparılan danışıqlarda da vurğuladım”, - paylaşımda qeyd olunub.

Xatırladaq ki, fevralın 17-də Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Almaniya Kansleri Olaf Şolts və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş olub.

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İngilis versiyası Scholz: Germany ready to support peace talks between Azerbaijan and Armenia
Rus versiyası Шольц: Германия готова оказать поддержку мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией

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