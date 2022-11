NATO rəsmisi: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyirik"

"NATO Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşdırılmasını dəstəkləyir".

"Report" xəbər verir ki, bunu NATO Baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina tviter də bildirib.

"Azərbaycanla Ermənistanın sərhədlərin delimitasiyası məsələsini müzakirə etməsi gözəl xəbərdir. Bu bölgədə təhlükəsizliyi daha da artırmaq lazımdır.Avropa İttifaqının bu istiqamətdəki səylərini qiymətləndiririk", - alyans nümayəndəsi qeyd edib.