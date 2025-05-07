Mehriban Əliyeva Vyetnam Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibinin xanımı ilə görüşüb

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Vyetnam Sosialist Respublikası Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibinin xanımı No Fon Li ilə görüşü olub.
Mehriban Əliyeva Vyetnam Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibinin xanımı ilə görüşübMehriban Əliyeva Vyetnam Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibinin xanımı ilə görüşüb Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Vyetnam Sosialist Respublikası Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibinin xanımı No Fon Li ilə görüşü olub.
Xarici siyasət
7 may 2025 18:56
https://images.report.az/photo/bc0ad0b1-cb30-3c6e-ae96-a442925ba4ca.jpg
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Vyetnam Sosialist Respublikası Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibinin xanımı No Fon Li ilə görüşü olub.
İngilis versiyası Azerbaijan’s First Lady Mehriban Aliyeva meets with spouse of General Secretary of Central Committee of Communist Party of Vietnam