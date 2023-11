Litva səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

Litvanın Azərbaycandakı səfirliyi 9 noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə səfirlik “X” hesabında paylaşım edib.

“Azərbaycan xalqını Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə təbrik edirik”, - paylaşımda bildirilib.