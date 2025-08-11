Haqqımızda

KİV: Bakı Yaxın Şərq danışıqlarında aparıcı vasitəçiyə çevrilir

KİV: Bakı Yaxın Şərq danışıqlarında aparıcı vasitəçiyə çevrilir Azərbaycan Yaxın Şərq diplomatiyasında mühüm oyunçuya çevrilir.
Xarici siyasət
11 avqust 2025 10:30
KİV: Bakı Yaxın Şərq danışıqlarında aparıcı vasitəçiyə çevrilir

Azərbaycan Yaxın Şərq diplomatiyasında mühüm oyunçuya çevrilir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Jerusalem Post” nəşrinin "Azərbaycan - İsrail və Suriya arasında sülh körpüsü" başlıqlı analitik materialında deyilir.

Müəllifin fikrincə, Bakı artıq çoxdan enerji və regional təhlükəsizlik sahəsində həyata keçirdiyi çevik strategiyası ilə tanınır. İndi isə Azərbaycan İsrail və Suriya arasında dialoqun qurulmasında vasitəçi rolunu öz üzərinə götürməyə hazırdır.

"Azərbaycanın diplomatik yüksəlişi təsadüfi deyil. İllərlə davam edən enerji tərəfdaşlığı və strateji uzaqgörənlik Bakını etibarlı regional oyunçuya çevirib. Azərbaycan həm İsrail, həm də müsəlman dünyası ilə paralel və tarazlaşdırılmış münasibət saxlaya bilən az sayda ölkələrdən biridir. Rəsmi Bakı uzun illərdir ki, İsraillə xüsusilə müdafiə, kəşfiyyat və texnologiya sahələrində sıx əməkdaşlıq edir", - materialda qeyd olunur.

Şərhçi vurğulayır ki, İsraillə səmərəli əməkdaşlığa baxmayaraq, Azərbaycan heç vaxt Suriyaya qarşı düşmənçilik siyasəti aparmayıb: "Bu gün vətəndaş müharibəsinin davam etdiyi Suriyanın iqtisadi tərəfdaşlığa və bərpa işlərində yardıma kəskin ehtiyacı var. Bakı bu bazara infrastruktur dəstəyi və enerji layihələri ilə daxil olur".

O, Azərbaycanın dialoq üçün neytral və etibarlı məkan kimi artan nüfuzundan danışarkən, qeyd edib ki, Bakı İsrail və Türkiyə arasında Suriya ilə bağlı münaqişənin nizamlanması üzrə texniki danışıqlar təşkil edir.

Materialın müəllifi hesab edir ki, bir sıra amillər Azərbaycanın effektiv mediator kimi uğur qazanmaq şanslarını artırır: "1) Tarazlaşdırılmış siyasət: həm İsrail, həm də müsəlman dövlətləri ilə konstruktiv münasibətlər; 2) Enerji diplomatiyası: böyük neft və qaz ixracatçısı kimi iqtisadi nüfuz. 3) Türkiyə ilə strateji ittifaq: Ankara-Bakı tandemi regionda əsas diplomatik qapıları açır. 4) Dünyəvi idarəetmə: Azərbaycanın qeyri-ideoloji, praqmatik yanaşması".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Media: Azerbaijan rises as transformative Middle East mediator
Rus versiyası СМИ: Баку выходит на роль ведущего посредника в ближневосточных переговорах

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi