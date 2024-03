Keniya Prezidenti COP29-un təşkilində Azərbaycanla yaxından işləməyə hazır olduğunu bildirib

Keniya Prezidenti Viliams Ruto COP29-un təşkilində Azərbaycanla yaxından işləməyə hazır olduğunu bildirib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un prezidenti Muxtar Babayevlə görüşündə deyib.

Keniyanın dövlət başçısı bu işdə Azərbaycana uğurlar arzulayıb.

Onlar, həmçinin iqlim dəyişikliyini həll etmək üçün birlikdə işləməyin vacibliyini müzakirə ediblər.