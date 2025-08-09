Haqqımızda

İtaliya XİN Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaları tarixi adlandırıb

İtaliya XİN Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaları tarixi adlandırıb İtaliya Azərbaycan və Ermənistanın münasibətlərin normallaşması istiqamətində atdığı addımları dəstəkləyir.
Xarici siyasət
9 avqust 2025 16:30
İtaliya XİN Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaları tarixi adlandırıb

İtaliya Azərbaycan və Ermənistanın münasibətlərin normallaşması istiqamətində atdığı addımları dəstəkləyir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Xarici İşlər Nazirliyi “X” sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

“İtaliya suverenlik və ərazi bütövlüyü əsasında normallaşmaya doğru atılan tarixi razılaşmanı alqışlayır. Vasitəçiliyə və regionda sülh, sabitlik və inkişaf üçün imkanlar yaratdığına görə ABŞ-yə təşəkkür edirik”, - nazirlikdən qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri avqustun 8-də Vaşinqtonda “Sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında” sazişi paraflayıblar.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Italy calls Washington agreements between Azerbaijan and Armenia historic
Rus versiyası МИД Италии назвал историческими договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Ən vacib xəbərlər

Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi