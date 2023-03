İtaliya səfirliyi Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik tvitter səhifəsində paylaşım edib.

“İtaliya səfirliyi Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir!”, - paylaşımda deyilir.