İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi yəhudi icmasını təbrik edib

İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi “Roş-Ha-Şana” (Yeni il) bayramı münasibətilə yəhudi icmasını təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin tviter səhifəsində məlumat verilib.

“Biz Azərbaycandakı, İsraildəki və bütün dünyadakı yəhudiləri “Roş-Ha-Şana” bayramı münasibətilə təbrik edirik”, - qeyd edilib.