İsrail səfirliyi: "Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığın yüksək səviyyəsinə nail olmuşuq"

"Ötən illər ərzində xalqlarımız çoxillik dostluq münasibətlərini möhkəmləndirib və hər iki ölkə strateji tərəfdaşlığın yüksək səviyyəsinə nail olub".

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyinin tviter səhifəsində qeyd olunub.

Bildirilib ki, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 31 il əvvəl məhz aprelin 7-də qurulub.