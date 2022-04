İsrail səfiri Azərbaycanı təbrik edib

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə tviter səhifəsində yazıb.

“Bu gün biz ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyini qeyd edirik. Bu xüsusi loqonu yaratmaq üçün daha yaxşı bir səbəb düşünə bilməzsiniz”, - diplomat bildirib.