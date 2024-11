İsrail Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

İsrail Azərbaycanı 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, təbrik İsrail səfirliyinin “X” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində dərc olunub.

“İsrail xalqı dost Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edir, Azərbaycan xalqına firavan və əmin-amanlıq arzu edir!”, - paylaşımda bildirilib.