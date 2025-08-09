Haqqımızda

İspaniya XİN: Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşma yekun sülhə doğru həlledici addım olacaq İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sazişlərin hər iki ölkənin və bütövlükdə regionun rifahı naminə əməkdaşlığın, qarşılıqlı anlaşmanın və inkişafın yeni mərhələsini açacağına ümid edir.
Xarici siyasət
9 avqust 2025 16:46
İspaniya XİN: Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşma yekun sülhə doğru həlledici addım olacaq

İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sazişlərin hər iki ölkənin və bütövlükdə regionun rifahı naminə əməkdaşlığın, qarşılıqlı anlaşmanın və inkişafın yeni mərhələsini açacağına ümid edir.

“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə İspaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatında deyilir.

“İspaniya Prezident Əliyev və Baş nazir Paşinyan arasında ABŞ-nin iştirakı ilə Ağ Evdə əldə olunmuş razılaşmaları alqışlayır və hesab edir ki, bu, onilliklər ərzində davam edən münaqişədən sonra Ermənistan və Azərbaycan arasında yekun sülh əldə edilməsi və münasibətlərin tam normallaşması istiqamətində həlledici addım olacaq”, - bəyanatda qeyd olunub.

Vurğulanır ki, İspaniya Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin olmasına sadiqdir.

İngilis versiyası Spain: Azerbaijan-Armenia agreements to be decisive step towards definitive peace
Rus versiyası МИД Испании: Соглашение между Азербайджаном и Арменией станет решающим шагом к окончательному миру 

