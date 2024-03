Hikmət Hacıyev Pekində Pakistanın Çindəki səfiri ilə görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Pekində Pakistanın Çindəki səfiri Xəlil Haşmi (Khalil Hashmi) ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.

"Pakistanın milli bayramı münasibətilə təbriklərimi çatdırdım və Azərbaycan ilə Pakistan arasında dostluq və əlaqələrin möhkəmləndiyini bir daha vurğuladım",- Prezidentin köməkçisi əlavə edib.