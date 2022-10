Hikmət Hacıyev Cəbrayıldakı erməni vandallığını Pompey xarabalıqları ilə müqayisə edib

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Cəbrayıl rayonundakı erməni vandallığını Pompey xarabalıqları ilə müqayisə edib

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə tviterdə yazıb.

"Cəbrayıldakı durumu Pompey xarabalıqları ilə müqayisə etmək olar. Pompeydən fərqli olaraq bu video Cəbrayıl şəhərində 30 illik işğal zamanı Ermənistanın qəsdən törətdiyi vandalizmi əks etdirir”, - paylaşımda qeyd olunub.