Fransa səfiri Azərbaycanın Müstəqillik Gününü təbrik edib

Fransanın Bakıdakı səfiri Ann Buayon Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Fransanın Bakıdakı səfiri Ann Buayon Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik. Sülh və rifah arzulayırıq", - o qeyd edib.