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Fransa səfiri Azərbaycanın Müstəqillik Gününü təbrik edib

Fransa səfiri Azərbaycanın Müstəqillik Gününü təbrik edib Fransanın Bakıdakı səfiri Ann Buayon Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
28 may 2025 10:15
Fransa səfiri Azərbaycanın Müstəqillik Gününü təbrik edib

Fransanın Bakıdakı səfiri Ann Buayon Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik. Sülh və rifah arzulayırıq", - o qeyd edib.

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İngilis versiyası French Ambassador congratulates Azerbaijan on national holiday
Rus versiyası Посол Франции поздравила Азербайджан с национальным праздником

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