Fransa səfiri Azərbaycanın Müstəqillik Gününü təbrik edib

Fransanın Bakıdakı səfiri Ann Buayon Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik. Sülh və rifah arzulayırıq", - o qeyd edib.
28 Mai— Anne Boillon (@Niece_de_Rameau)
Journée de l'Indépendance. Bonne fête nationale à la République d'Azerbaïdjan !
Fransanın səfirliyi adından Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirəm.
Azərbaycana sülh və firavanlıq dolu gələcək arzulayıram.
Milli günün mübarək olsun!
pic.twitter.com/Y2EkuN8iu6 May 28, 2025