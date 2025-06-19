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Ərdoğan Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Ərdoğan Azərbaycanla bağlı paylaşım edib Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.
Xarici siyasət
19 iyun 2025 18:44
Ərdoğan Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Biz eyni bayrağın kölgəsində dua edən, eyni istiqlal üçün can verən bir millətin iki dövləti, tək ürək daşıyan övladlarıyıq. Ayrılarmı könül candan, Türkiyə Azərbaycandan?”

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Rus versiyası Эрдоган поделился публикацией об Азербайджане

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