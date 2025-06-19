Ərdoğan Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.
“Report” xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Biz eyni bayrağın kölgəsində dua edən, eyni istiqlal üçün can verən bir millətin iki dövləti, tək ürək daşıyan övladlarıyıq. Ayrılarmı könül candan, Türkiyə Azərbaycandan?”
Biz aynı bayrağın gölgesinde dua eden, aynı seccadede gözyaşı döken, aynı istiklal için can veren bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatlarıyız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan)
“Ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan’dan?..”
pic.twitter.com/zT2Gel1wey June 19, 2025