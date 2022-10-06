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Emmanuel Makron Praqa görüşü barədə paylaşım edib

Emmanuel Makron Praqa görüşü barədə paylaşım edib Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron Praqada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşü barədə tviterdə paylaşım
Xarici siyasət
6 Oktyabr , 2022 21:52
Emmanuel Makron Praqa görüşü barədə paylaşım edib

Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron Praqada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşü barədə tviterdə paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, Fransda lideri sosial şəbəkədəki hesabında görüş barədə foto paylaşaraq “Qafqazda davamlı sülh üçün” sözlərini yazıb.

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Rus versiyası Эммануэль Макрон поделился публикацией в связи со встречей в Праге

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