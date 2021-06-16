Emin Əmrullayev Ankara Universitetinin rektoru ilə görüşüb

Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev Bakıda Ankara Universitetinin rektoru Necdet Ünüvarla görüşüb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə N.Ünüvar tvitter səhifəsində yazıb.
Məlumata görə, Ankara Universitetinin rektoru və Azərbaycanın təhsil naziri əməkdaşlıqla bağlı məhsuldar müzakirə aparıblar.
Azerbaycan Tahsil Nazırı— Necdet Ünüvar (@necdetunuvar)
@EminAmrullayev'le @AnkaraUniile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği yapılabilecek hususlarla ilgili fevkalade verimli bir görüşme yaptık. pic.twitter.com/mBwSgLHQee June 16, 2021