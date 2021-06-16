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Emin Əmrullayev Ankara Universitetinin rektoru ilə görüşüb

Emin Əmrullayev Ankara Universitetinin rektoru ilə görüşüb Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev Ankara Universitetinin rektoru Necdet Ünüvarla Bakıda görüşüb.
Xarici siyasət
16 İyun , 2021 19:16
Emin Əmrullayev Ankara Universitetinin rektoru ilə görüşüb

Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev Bakıda Ankara Universitetinin rektoru Necdet Ünüvarla görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə N.Ünüvar tvitter səhifəsində yazıb.

Məlumata görə, Ankara Universitetinin rektoru və Azərbaycanın təhsil naziri əməkdaşlıqla bağlı məhsuldar müzakirə aparıblar.

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