    Emin Ağalarov: Azərbaycan-Rusiya biznes-forumu hər il keçirilə bilər

    Xarici siyasət
    • 17 aprel, 2026
    • 12:30
    Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının İdarə Heyətinin sədri Emin Ağalarov hər il Azərbaycan-Rusiya biznes-forumunun keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə E.Ağalarov cümə günü Bakıda şuranın iclasında bildirib.

    "Ötən ilin sentyabrında "Sea Breeze"də Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə biz birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunu təşkil etdik. Tədbir çərçivəsində Rusiya, Çin, Bəhreyn, Qətər, BƏƏ və digər ölkələrdən olan şirkət nümayəndələri ilə işgüzar görüşlər keçirildi. Biz forumu hər il keçirilən tədbirə çevirməyi planlaşdırırıq. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası adından hər il "Sea Breeze"də "Rusiya - Azərbaycan" biznes-forumunu keçirməyi təklif edirəm", - o deyib.

    Ağalarov Azərbaycan-Rusiya biznes-forumunun hər il keçirilməsinin ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    "Belə bir platforma sahibkarlar arasında dialoqun inkişafı və ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsi üçün faydalı olacaq", - o əlavə edib.

    İlham Əliyev Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası Emin Ağalarov
    Эмин Агаларов: Бизнес-форум Азербайджан-Россия может стать ежегодным
    Emin Agalarov: Azerbaijan-Russia Business Forum may become annual event

