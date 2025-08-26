Haqqımızda

Əli Əsədov: 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni Strategiya hazırlanır

Xarici siyasət
26 avqust 2025 16:20
Əli Əsədov: 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni Strategiya hazırlanır
Əli Əsədov

2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni Strategiya hazırlanır.

"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunan xüsusi iclasının yekunu zamanı çıxışında deyib.

“Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ildə təsdiq etdiyi Milli Prioritetlər əsasında tərtib edilən 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası uğurla icra olunur. Bu gün 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni Strategiya hazırlanır.

Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasətinin ən mühüm istiqaməti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərinin aparılmasıdır”.

İngilis versiyası PM: New strategy for socioeconomic development of Azerbaijan until 2031 being prepared
Rus versiyası Премьер: Готовится новая Стратегия социально-экономического развития Азербайджана до 2031 года

