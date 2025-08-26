Əli Əsədov: 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni Strategiya hazırlanır

2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni Strategiya hazırlanır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunan xüsusi iclasının yekunu zamanı çıxışında deyib.
“Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ildə təsdiq etdiyi Milli Prioritetlər əsasında tərtib edilən 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası uğurla icra olunur. Bu gün 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni Strategiya hazırlanır.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasətinin ən mühüm istiqaməti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərinin aparılmasıdır”.